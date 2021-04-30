Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakası sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 299 artışla 5 milyon 616 bin 689'a yükselirken, son 24 saatte hastanelerde 271 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 20 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 104 bin 543'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 930 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılardaki düşüş sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1650 artışla 339 bin 650'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 15 milyon 590 bin 272'ye çıktı, bunlardan 6 milyon 441 bin 726'sına ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı olan herkesin yarından itibaren aşı olabileceğini belirtti.

Macron, 50 yaş üstü kişilerin 15 Mayıs ve yetişkinlerin hepsinin 15 Haziran'dan itibaren aşılanabileceğini duyurdu.

Fransa Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Lemoyne da yaptığı açıklamada, Fransızların bu yaz yurt dışına tatile gidebileceğini ancak onların ülke içinde kalmalarını tercih ettiğini söyledi.

Lemoyne, 9 Haziran'dan itibaren ülkeye turist kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.