Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 309 artışla 6 milyon 103 bin 548'e yükseldi.

Son 24 saatte 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 855'e çıktı. Hastanelerde 1072'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 363 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 42 milyon 142 bin 789'a ulaştı, 35 milyon 139 bin 583 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 73 milyon 522 binden fazla doz aşı yapıldı.