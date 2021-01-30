Fransa'da son 24 saatte 24 bin 392 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 392 korona virüs vakası tespit edildi
30.01.2021 23:47
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 392 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 177 bin 879'a ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 392 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 177 bin 879'a ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 392 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 177 bin 879'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 242 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 75 bin 862'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 817 yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 181 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.
(Özlem Kaplan/İHA)
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