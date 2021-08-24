Fransa'da son 24 saatte 24 bin 853 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 853 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 788'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 853 artışla 6 milyon 649 bin 630'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 221'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 66 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'e düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 786 bin 706'ya ulaştı, 42 milyon 40 bin 493 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, halkla temas halinde olan polislerin aşılanma oranının yüzde 90'a ulaşmaması halinde polislere aşıyı zorunlu tutacaklarını belirtti.

Darmanin, şimdiye kadar polislerin yüzde 70'ine aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.