Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

20.01.2021 23:39
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 652'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 784 artışla 2 milyon 965 bin 117'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 686 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1426 artışla 213 bin 242'ye ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 692 bin 777'ye çıktı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj: Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
HDP'den 'yeni parti sinyali' veren Ayhan Bilgen'e yanıt: Söylediği fikirler bu iktidara payanda olmasın HDP'den 'yeni parti sinyali' veren Ayhan Bilgen'e yanıt: Söylediği fikirler bu iktidara payanda olmasın         
00:04
İlkay Gündoğan Premier Lig'de son 7 maçta 5. golünü attı İlkay Gündoğan Premier Lig'de son 7 maçta 5. golünü attı         
00:01
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış         
23:28
Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi         
23:11
Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı         
22:44
Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek         
21:15
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 00:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei