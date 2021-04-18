Fransa'da son 24 saatte 29 bin 344 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 344 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 762'ye çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 344 artışla 5 milyon 289 bin 526'ya yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 893'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 789 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 482 artışla 320 bin 757'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 556 bin 263'e çıktı, bunlardan 4 milyon 540 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Nice kentindeki bir aşı merkezinin hafta sonu boyunca 4 bin kişiye AstraZeneca aşısını yaptırmayı hedeflediği ancak sadece 58 kişinin aşı vurulmaya geldiği, bu nedenle merkezin dün öğlen saatlerinde kapatıldığı belirtildi.