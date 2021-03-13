Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 45 bin 319'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 45 bin 319'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 174 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 315'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 70'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 671 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 853 bin 278 kişiye tek aşı dozu, 2 milyon 205 bin 468 kişiye ise iki doz aşı yapıldı.

(İHA)