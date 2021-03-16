Fransa'da son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 108 bin 108'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 108 bin 108'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 408 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 170'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 239'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 492 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 5 milyon 295 bin 735 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 256 bin 385 kişiye ise iki doz aşı yapıldı. Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem amaçlı AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını ise askıya almıştı.

(Melike Yazır/İHA)