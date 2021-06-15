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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 Kovid-19 vakası görüldü

15.06.2021 23:10
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 76 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 563'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 235 artışla 5 milyon 744 bin 589'a yükseldi.

Hastanelerde 1952'si yoğun bakımda olmak üzere, 12 bin 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 764 bin 968'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 554 bin 449'una ikinci doz uygulandı.

Öte yandan ülkede 12-18 yaşındaki gençler, ebeveynlerinin onayıyla Kovid-19 aşısı vurulabiliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının yüzde 2-4'ünü Hindistan varyantının oluşturduğunu belirterek "Bunun az olduğunu söyleyeceksiniz ancak bu birkaç hafta önceki İngiltere'nin durumu." dedi.

Veran, Fransızların tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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