Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası

07.12.2020 22:46
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 170 bin 285 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 55 bin 521 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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