Fransa'da son 24 saatte 3 bin 744 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 798'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 744 artışla 7 milyon 27 bin 59 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'de kaldı.

Hastanelerde 1326'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 308 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 611 bin 547'ye ulaştı, 48 milyon 787 bin 273 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,4'ü tamamen aşılanmış oldu.