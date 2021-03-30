Fransa'da son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 702 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 385'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 585 bin 385'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 381 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 337'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 72'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 510 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 56 bin 716 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 259 bin 656'sına tek doz, 2 milyon 797 bin 60'ına ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)