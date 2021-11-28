Fransa'da son 24 saatte 31 bin 648 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 648 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 894'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 31 bin 648 artışla 7 milyon 620 bin 48'e yükseldi.

Hastanelerde 1632'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 381 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 912 bin 449'a ulaştı, 50 milyon 827 bin 74 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 7 milyon 233 bin 42 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.