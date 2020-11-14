Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni vaka
14.11.2020 22:23
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 95 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı.
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 95 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı.
Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 95 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 359 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 246'ya yükseldi.
Ülke genelinde 2 bin 814'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 631 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
(İHA)
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