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Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi

07.01.2022 23:17
Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 193 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 206'ya çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 328 bin 214 artışla 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 815'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 605 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan, Fransız basınındaki haberlere göre, sağlık yetkilileri 3 Ocak'ta 67 bin 461 olarak açıklanan vaka sayısını "400 binden fazla" olarak güncelledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da yaptığı açıklamada, 3 Ocak'tan bu yana 230 bin kişiye ilk doz aşı vurulduğunu belirtti.

Veran, bu sayının Eylül 2020'den bu yana bir haftada kaydedilen en yüksek sayı olduğunu aktardı.

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Fransa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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