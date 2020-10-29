Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası

29.10.2020 00:11

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 33 bin 437 vaka tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası

PARİS - Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 33 bin 437 vaka tespit edildi.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının önüne geçilemiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 bin 437 vaka tespit edildiği, 244 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 235 bin 132'ye, can kaybı sayısının ise 35 bin 785'e yükseldiği bildirildi. Toplam 15 bin 177 kişinin hastanede tedavi edildiği, 2 bin 145 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde 30 Ekim itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırları kapattıklarını açıkladı.

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası

Koronavirüs, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası - Son Dakika

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