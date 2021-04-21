Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 968 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 374 bin 288'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 968 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 374 bin 288'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 313 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 101 bin 881'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 959'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 954 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 18 milyon 261 bin 52 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 247 bin 89'una tek doz, 5 milyon 013 bin 963'üne ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)