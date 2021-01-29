Fransa'da son 24 saatte 23 bin 770 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 770 yeni vakanı tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 130 bin 629'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 770 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 130 bin 629'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 348 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 74 bin 800'e yükseldi.

Ülke genelinde bin 800'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 219 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(İHA)