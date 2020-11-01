Fransa'da son 24 saatte 35 bin 641 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 641 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 364 bin 625'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vakalar hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 35 bin 641 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 364 bin 625'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 224 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 788'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 507'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 865 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

(İHA)