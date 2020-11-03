Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 120 bin 714 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 37 bin 435 olduğu aktarıldı.