Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 132'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 437 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 132'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 785 olduğu aktarıldı.