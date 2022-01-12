Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 361 bin 719 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 249 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 305'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 361 bin 719 artışla 12 milyon 934 bin 982'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 847'si yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 889 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 24 saatte 2 bin 806 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Versailles İdari Mahkemesinden yapılan açıklamada, Yvelines bölgesinde açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararının iptal edildiği belirtildi.

Maske kullanımının zorunlu olabilmesi için bölgede salgının gidişatının kötüleşmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, maske kullanımını zorunlu hale getiren kararın kişisel özgürlüğe aşırı ve orantısız müdahale olduğu kaydedildi.