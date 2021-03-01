Fransa'da son 24 saatte 379 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 379 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 86 bin 829'a yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 703 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 760 bin 671'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 379 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 86 bin 829'a yükseldi. Ülke genelinde bin 942'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 483 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Özlem Kaplan/İHA)