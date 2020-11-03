Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka

03.11.2020 23:37

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 430 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 289'a yükseldiğini aktardı. Ülkede Mayıs ayından beri en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde 2 bin 716'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 6 kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

(İHA)

Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti Diego Maradona, beyindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alındı Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak
Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı         
23:13
Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi         
22:40
TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı         
22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir         
21:05
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı         
21:01
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı         
19:36
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 23:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei