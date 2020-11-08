Fransa'da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka
08.11.2020 23:05
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324'e ulaştı.
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324'e ulaştı.
Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 270 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439'a yükseldi. Ülke genelinde 4 bin 539'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
(Özlem Kaplan/İHA)
Son Dakika Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim