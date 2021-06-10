Üye Girişi
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka

10.06.2021 23:27
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 475 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 729 bin 967'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 475 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 729 bin 967'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 729 bin 967'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 270'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 90 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 813 bin 969 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 444 bin 218'ine tek doz, 13 milyon 369 bin 751'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı 23:51 İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu 23:36 Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak 23:20 Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi 22:11 Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı 21:50 Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi 21:13 Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti 21:04 Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi 19:59 Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti         
00:11
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
23:43
Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak         
23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler         
22:26
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı         
21:39
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar         
21:11
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 00:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement