Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 891 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 808 olduğu aktarıldı.