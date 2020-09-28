Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 891 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 808 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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