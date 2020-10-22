Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 107 bin 652 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 34 bin 210 olduğu aktarıldı.