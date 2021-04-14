Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

14.04.2021 22:51
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 805'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 505 artışla 5 milyon 149 bin 834'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 902'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 868 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 101 artışla 315 bin 152'ye ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 631 bin 742'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 117 bin 558'ine ikinci doz uygulandı.

19 Nisan'da yurt dışı seyahatlere ilişkin açıklamalar yapılacak

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, günlük vaka sayısının hala yüksek olduğunu, üçüncü dalganın ise geride kalmadığını söyledi.

Ülkede salgın açısından olumlu gelişmelerin bulunduğunu ancak alınan tedbirlerin etkili olup olmadığını tespit edebilmenin erken olduğunu vurgulayan Attal, 19 Nisan'da yurt dışı seyahatlere ilişkin açıklamaların yapılacağı bilgisini paylaştı.

Attal, aşılama çalışmalarının hızlandırıldığını, 9 Nisan günü 500 binden ve dün de 450 binden fazla kişiye aşı vurulduğunu aktardı.

Gabriel Attal, Johnson and Johnson aşısının 55 yaş üstündeki kişilere uygulanacağını, bu aşıdan 200 bin doz ülkeye geldiğini kaydetti.

Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor MSB, bir astsubayın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı MSB, bir astsubayın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Taksi şoförü aracında ölü bulundu Taksi şoförü aracında ölü bulundu 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca, savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü: Hekimlerimizin haklarına sahip çıkıyoruz Bakan Koca, savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü: Hekimlerimizin haklarına sahip çıkıyoruz         
22:53
Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket         
22:39
Çaykur kura çekiminde hile iddiası! Çok konuşulan görüntünün nedeni ortaya çıktı Çaykur kura çekiminde hile iddiası! Çok konuşulan görüntünün nedeni ortaya çıktı         
22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık         
18:11
Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı         
16:08
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 23:16:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei