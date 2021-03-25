Fransa'da son 24 saatte 45 bin 641 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 45 bin 641 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 424 bin 086'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki yükseliş devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 45 bin 641 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 424 bin 86'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 228 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 93 bin 384'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 709'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 036 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 7 milyon 168 bin 437 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 2 milyon 610 bin 990'una ise aşının her iki dozu uygulandı.

(İHA)