Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 49 bin 215 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 115 bin 287 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 36 bin 276 olduğu aktarıldı.