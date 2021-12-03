Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 114 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 457'ye çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 49 bin 858 artışla 7 milyon 823 bin 388'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,2'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 58'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 103 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısı 12'ye ulaştı.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarının yüzde 60 arttığı belirtilmişti.