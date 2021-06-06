Fransa'da son 24 saatte 5 bin 70 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 70 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 712 bin 753'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin 70 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 712 bin 753'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 998'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 527'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 525 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 223 bin 452 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 957 bin 453'üne tek doz, 12 milyon 265 bin 999'una ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)