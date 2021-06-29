Üye Girişi
Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi

29.06.2021 00:11
Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 509 artışla 5 milyon 770 bin 530'a, 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 514 bin 605'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın 23:57 Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü 23:27 Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 23:04 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı
Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı 22:31 Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım 21:12 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı 20:36 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir 19:09 Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor         
00:12
Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı         
23:49
Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın         
23:18
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi         
22:33
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
"Söke söke" polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz         
21:07
7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek         
19:24
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 00:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement