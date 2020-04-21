Fransa'da son 24 saatte 531 ölüm, can kaybı 20 bin 796'ya ulaştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 531 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 20 bin 796'ya ulaştı.



Çin'de ortaya çıkarak 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Bir ayı aşkın sokağa çıkma yasağının bulunduğu Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 531 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 20 bin 796'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 5 bin 433 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.



Sağlık Bakanlığı ayrıca, korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısının 39 bin 181'e ulaştığını açıkladı. - PARİS