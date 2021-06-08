Fransa'da son 24 saatte 6 bin 18 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 18 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 72 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 110 bin 166'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 18 artışla 5 milyon 719 bin 935'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 394'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 bin ?984 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı son 7 günde yüzde 30,9 düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 28 milyon 650 bin 71'e çıktı, bunlardan 14 milyon 333 bin 628'ine ikinci doz da uygulandı.