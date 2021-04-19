Fransa'da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 696 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 447 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 101 bin 180'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 214 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 17 milyon 426 bin 106 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 751 bin 98'ine tek doz, 4 milyon 675 bin 8'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)