Fransa'da son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 65 bin 373 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 378 bin 446'ya ulaştığı bildirildi.

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 65 bin 373 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 378 bin 446'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 248 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 93 bin 180'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 651'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 876 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 850 bin 63 kişi tek aşı dozu 2 milyon 566 bin 63 kişi ise iki doz aşı oldu.

-İHA-