Fransa'da son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka

04.04.2021 21:47
Fransa'da son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 66 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 822 bin 470'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 66 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 822 bin 470'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 822 bin 470'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 185 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 96 bin 650'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 341'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 356 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 12 milyon 422 bin 460 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 290 bin 816'sına tek doz, 3 milyon 131 bin 644'üne ise iki doz aşı yapıldı.

KISITLI KARANTİNA TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında, 3 Nisan'dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurarak, Fransızları "ekstra çaba göstermeye" çağırdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 31 Mart'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu 4 haftalık kısıtlı karantina tedbirleri dün itibari başladı. Vatandaşların bu süre zarfında evlerinde 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarının yasaklanırken, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanıyor.

Ülke genelinde yarından itibaren ise bölgeler arası seyahat yasağı başlayacak.

(Melike Yazır/İHA)

Sağlık Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka - Son Dakika


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