Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 852 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçti.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 852 artışla 395 bin 104'e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.