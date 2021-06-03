Fransa'da son 24 saatte 8 bin 161 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 161 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 694 bin 76'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 bin 161 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 694 bin 76'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 70 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 732'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 677'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 282 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 38 milyon 745 bin 930 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 38 bin 449'una tek doz, 11 milyon 707 bin 480'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)