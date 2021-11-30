Fransa'da son 24 saatte 8 bin 279 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 279 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 16'ya çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 8 bin 279 artışla 7 milyon 770 bin 327'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,7'ye yükseldi.

Hastanelerde 1749'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 860 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 933 bin 749'a ulaştı, 50 milyon 848 bin 976 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

7 milyon 299 bin 378 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.