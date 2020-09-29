Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 550 bin 690'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 51 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 550 bin 690'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 327 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 893 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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