Fransa'da son 24 saatte 82 bin 657 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 bin 657 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 348 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 130 bin 931'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 82 bin 657 kişide virüs kaydedildi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 334 bin 363 olarak belirlendi. Bu sayı bir önceki hafta 360 bin 912 idi.

Hastanelerde 3 bin 700'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 374 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı son bir haftada yüzde 9 arttı.