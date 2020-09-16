Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 404 bin 888'e ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 404 bin 888'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 891 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 45 olduğu aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:51 - Kaynak: DHA
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