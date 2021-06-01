Fransa'da son 24 saatte 9 bin 848 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 848 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 677 bin 172'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 848 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 677 bin 172'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 134 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 662'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 825'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 88 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 37 milyon 396 bin 759 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 26 milyon 176 bin 709'una tek doz, 11 milyon 220 bin 50'sine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)