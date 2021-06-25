Üye Girişi
Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka

25.06.2021 22:57
Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 986 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 766 bin 315'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 986 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 766 bin 315'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte bin 986 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 766 bin 315'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 939'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 389'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 190 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 51 milyon 662 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 139 bin 912'sine tek doz, 20 milyon 678 bin 609'una ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu 22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti 22:03 Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti Dilenci, topladığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü 21:20 Dilenci, topladığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su 21:00 Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı 20:35 Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı 20:05 Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok         
22:06
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:33
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu         
20:51
Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı         
20:12
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz         
19:20
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 23:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte bin 986 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement