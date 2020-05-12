Fransa'da son 24 saatte Covid-19'dan 349 kişi öldü - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 349 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26 bin 991'e ulaştı.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının 2. gününde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 349 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 26 bin 991'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 24 saatte vaka sayısının 708 artarak toplam 213 bin 662'ye çıktığı aktarıldı.



Ülkede 21 bin 595 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 2 bin 542 kişinin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.



Ülkede hayat normale dönmeye başlarken Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Sağlık Bakanlığından parkların maske takma şartı ile yeniden ziyaretçilere açılmasını talep etti. Bakanlığın ise söz konusu talebi reddettiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise yaptığı açıklamada Fransızlara, "emekleri ziyan etmeme" çağrısında bulundu.



Korona virüs salgınında zirve noktasını 9 Nisan'da yaşayan Fransa, Avrupa'da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 3. ülke konumunda bulunuyor. - PARİS