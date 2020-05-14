Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 263 ölüm - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 351 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 425'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 351 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 27 bin 425'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 10 bin 201 kişinin, hastanelerde ise 17 bin 224 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 521 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 214 bin 690'a ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 20 bin 463 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 299 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 59 bin 605'e yükseldiğini duyurdu. - PARİS