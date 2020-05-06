Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 809'a yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının 50. gününde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 278 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 25 bin 809'a ulaştığı belirtildi.



Ülke genelinde toplam vaka sayısının yaşlı bakım evlerindeki vakalar dahil 208 bin 698'e yükseldiği aktarıldı. Yaşlı bakım evlerindeki toplam vaka sayısı da 71 bin 548 olarak belirtildi. Ayrıca, 23 bin 983 kişinin hastanede yatmakta olduğu ve 3 bin 147 kişinin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün devam ettiği bildirildi.



Salgında zirve noktaya 9 Nisan'da ulaşan Fransa'da virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 972 olarak açıklandı.



Öte yandan 5 gün sonra sokağa çıkma yasağının sona ereceği Fransa'da Başbakan Edouard Philippe'in salgınla mücadele kapsamında yarın yeni bir açıklama yapması bekleniyor. - PARİS